Gündem Mardinde şaşkına uğratan olay Musluktan yılan çıktı
MARDİN

Mardin haberleri: Musluktan yılan çıktı!

Mardin'de şaşkına uğratan olay: Musluktan yılan çıktı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evin musluğundan yılan çıktı. Eve çağrılan tesisatçının uğraşı sonucu çıkarılan yılanı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Konuyla ilgili konuşan ev sahibi Halime Aydın, suyun çok az geldiğini ve tadının da farklı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi IHA
Şebekeden yılanın musluğa kadar geldiğini gören tesisatçı, telef olmuş hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.
Şebekeden yılanın musluğa kadar geldiğini gören tesisatçı, telef olmuş hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Mazıdağı ilçesinde bulunan Gündoğan Mahallesi'nde yaşandı. Edinen bilgilere göre, bir kaç gündür içme suyunda farklı koku ve suda renk değişikliği fark eden ev sahibi Halime Aydın, durumu eşine söyledi. Bunun üzerine Aydın'ın eşi eve tesisatçı çağırdı.

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Eve gelen tesisatçı, musluğu açtığı sırada, ilk başta ayakkabı bağcığının musluğa girdiğini sandı. Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı, gözlerine inanamadı. Şebekeden yılanın musluğa kadar geldiğini gören tesisatçı, telef olmuş hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı, yılanı görünce şaşkına döndü.

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Suyun tadı da değişmiş

Konuyla ilgili konuşan ev sahibi Halime Aydın, üç gündür, şebeke suyundan suyun çok az geldiğini ve tadının da farklı olduğunu söyledi.

Aydın, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Sürahiye su koydum fakat renginde hafif değişiklik ve koku vardı. Klor sandım, şişeyi doldurdum akşama doğru eşime söyledim tesisatçı çağırdık. Gelen tesisatçı musluğun başlığını açtı, ayakkabı bağcığı gibi bir şey takılmış dedi iyice baktı. Tornavidayı batırdı, birden yarısı kesildi. Hepimiz irkildik musluğun hepsini açtı, yılanın diğer yarısını da çıkardık, şok oldum."
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