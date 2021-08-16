Gündem Mardinde terör operasyonu 31 kişi gözaltında
MARDİN

Mardin'de terör operasyonu: 31 kişi gözaltında

Mardin'de terör örgütü ile bağlantıları oldukları değerlendirilen şahıslara yönelik bu sabah operasyon yapıldı. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramamada örgütsel dokümanlar bulundu.

Haber Merkezi DHA
Mardinde terör operasyonu: 31 kişi gözaltında
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı.

Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR BULUNDU

Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

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