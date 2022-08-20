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MARDİN

Mardin'deki katliam gibi kazayla ilgili yeni gelişme: Adli tahkikat başlatıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Mardindeki katliam gibi kazayla ilgili yeni gelişme: Adli tahkikat başlatıldı
Adalet Bakanı Bozdağ, Derik'teki kazaya ilişkin adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

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