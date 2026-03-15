Marka Yatırım Holding'e operasyon: 5 gözaltı

Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olay ile ilgili olarak; İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde 15.03.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon neticesinde şüpheliler Mine TOZLU BİÇER, Aynur BÜYÜKDAĞ, Yusuf DUMAN, Hüseyin GÜZELDÜN ve Ahmet AL yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.