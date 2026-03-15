Marka Yatırım Holding'e operasyon: 5 gözaltı

Marka Yatırım Holding'e operasyon: 5 gözaltı

12:0615/03/2026, Pazar
DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte 4 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte 4 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı.

Marka Yatırım Holding'e yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olay ile ilgili olarak; İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde 15.03.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon neticesinde şüpheliler Mine TOZLU BİÇER, Aynur BÜYÜKDAĞ, Yusuf DUMAN, Hüseyin GÜZELDÜN ve Ahmet AL yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.


Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı