İsviçre'den ABD'ye İran freni: Keşif uçuşlarına izin çıkmadı

Açıklamada, “ABD'nin, İran'daki savaşla ilgili iki talebi reddedilirken, bir bakım uçuşu ve nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebi onaylandı” ifadelerine yer verildi.

ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların sürdüğü ABD, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerle ilgili ‘tarafsızlık hukukunun’ uygulandığına dikkat çekildi. Federal Konsey'in gelecekteki başvurular için kriterler belirlediğinin altı çizilerek, “Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecek. Yaralıların taşınması da dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuşlara ilişkin talepler onaylanacak” denildi.