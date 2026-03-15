Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsviçre'den ABD'ye İran freni: Keşif uçuşlarına izin çıkmadı

10:4015/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
İsviçre, ABD'nin İran için keşif uçuşu talebini reddetti
İsviçre Federal Konseyi, İran'daki saldırılara ilişkin ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini ‘tarafsızlık yasası’ gereğince reddettiğini bildirdi.

İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili iki keşif uçuşu talebini reddetti.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Federal Konsey'in, ABD askeri uçakları için çeşitli üslere yönelik uçuş talepleri hakkında karar aldığı vurgulandı.

Açıklamada, “ABD'nin, İran'daki savaşla ilgili iki talebi reddedilirken, bir bakım uçuşu ve nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebi onaylandı” ifadelerine yer verildi.

ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların sürdüğü ABD, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerle ilgili ‘tarafsızlık hukukunun’ uygulandığına dikkat çekildi. Federal Konsey'in gelecekteki başvurular için kriterler belirlediğinin altı çizilerek, “Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecek. Yaralıların taşınması da dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuşlara ilişkin talepler onaylanacak” denildi.

Açıklamada, ABD'nin, açıkça belirlenmiş devlet uçakları için yıllık izin uygulamasına devam edildiği aktarılarak, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada askeri destek teşkil edecek devlet uçuşlarının bu kapsamın dışında tutulduğu bildirildi.


#İsviçre
#ABD
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
