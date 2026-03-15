İran, İsrail'e Urumiye'deki askeri noktaların koodinatlarını sızdıran 20 ajanı yakaladı

Bu gelişme, İran’ın ulusal güvenlik yetkililerinin yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı daha sıkı bir denetim politikası yürüttüğü bir dönemde yaşandı.

İran İstihbarat Bakanlığı, son günlerde hem İsrail hem de ABD ile bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin tutuklandığını duyurmuştu. Aralarında yabancı uyruklu şüpheliler ve iç operasyon elemanlarının da bulunduğu açıklanmıştı. Yetkililer, bu kişilerin "düşman devletler adına casusluk yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etmişti.