İran, İsrail'e Urumiye'deki askeri noktaların koodinatlarını sızdıran 20 ajanı yakaladı

08:5015/03/2026, Pazar
AA
ABD ve İsrail'e hizmet ettiği tespit edilen 30’dan fazla casus daha önce tutuklanmıştı.
İran ile İsrail arasındaki gerilimde Tahran yönetimi içerideki "görünmez cepheye" karşı operasyonlarını sıkılaştırdı. Urumiye’de askeri noktaların koordinatlarını sızdıran 20 kişi daha casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

İran’ın Urumiye (Urmiye) kentinde, askeri ve güvenlik merkezlerine ait hassas bilgileri İsrail’e iletmekle suçlanan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Batı Azerbaycan Başsavcısı Hüseyin Mecidi, yürütülen soruşturma kapsamında "İsrail’e askeri ve güvenlik merkezlerine ait bilgileri gönderme faaliyetinde bulunan çeşitli ağların tespit edildiğini" açıkladı ve yargı kararıyla 20 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

Bu gelişme, İran’ın ulusal güvenlik yetkililerinin yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı daha sıkı bir denetim politikası yürüttüğü bir dönemde yaşandı.

30 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İran İstihbarat Bakanlığı, son günlerde hem İsrail hem de ABD ile bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin tutuklandığını duyurmuştu. Aralarında yabancı uyruklu şüpheliler ve iç operasyon elemanlarının da bulunduğu açıklanmıştı. Yetkililer, bu kişilerin "düşman devletler adına casusluk yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etmişti.

İran güvenlik kurumlarının geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarına göre, 30’dan fazla casus, iç eleman ve operasyonel ajanın hem ABD hem de İsrail istihbaratı adına çalıştığı iddiasıyla tutuklanmıştı.



