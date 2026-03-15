Can kaybı olursa İran'a tavır değişir

ABD-İsrail ortaklığındaki saldırıların ardından İran misilleme olarak Körfez ülkelerinin yanı sıra Türkiye'yi hedef aldı. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart'ta İran'dan Türk hava sahasına 3 balistik mühimmat yönlendirildi. Mühimmatların 3'ü de Doğu Akdeniz'de imha edilirken, Ankara diplomatik yollarla İran'la temas kurdu. Türk hava sahasına yönelen füzelerin ardından İran ile görüşmeler sürüyor. Füzeleri kendilerinin yollamadığını iddia eden İran tarafı ortak bir heyetle mühimmatların menşeinin araştırılmasını talep etti. İran'ın “Füzeler İran tarafından ateşlenmedi” açıklamasını inandırıcı bulmayan Ankara, edinilen bilgilere göre söz konusu inceleme teklifini de gerçekçi bulmuyor.

Türkiye, özellikle sınır, kara ve hava sahasının güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldı. Savaşın başladığı andan itibaren itidalli davranan ve tarafları masaya oturmaları konusunda diplomasi trafiği yürüten Ankara, hava sahasına giren füzelerin ardından da soğukkanlılığını sürdürüyor. Savaşın başladığı andan itibaren tarafsız olduğunu açıklayan Ankara, itidalli bir politika yürütüyor. Bu süreçte Türkiye'yi savaşa sürükleyecek hiçbir senaryoya izin verilmeyeceği belirtiliyor. Türk topraklarına ve hava sahasına yönelen her tehdide karşı tedbirini alan Ankara'nın hassasiyeti, vatandaşlarının güvenliği. Güvenlik kaynakları, şu ana kadar gelen 3 füzenin havada engellendiğini, o nedenle İran'a karşı sert bir tavır alınmadığını belirtti. Bir sonraki gelebilecek füzenin can kaybına sebebiyet vermesi halinde Ankara'nın konuya yaklaşımınca tavır değişikliğine gidebileceği belirtiliyor.