Marketteki kağıt havluları ateşe vermişti: 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bir markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmakla yaktı. Daha sonra yanan etiketi kağıt havluların bulunduğu bölüme bırakan çocuk, koşarak marketten çıktı. Havlular kısa sürede alev aldı. Durumu fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında bazı ürünler zarar gördü. Çocuğun markete girip yangın çıkardığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden kimliği tespit edilen M.R.K., aynı gün Cumhuriyet Mahallesi’nde bulundu.