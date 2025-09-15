Yeni Şafak
Erzurum'da anız yangını: 100 dönüm alan kül oldu

09:2315/09/2025, Pazartesi
IHA
Erzurum Aşkale’nin Güneyçam köyünde çıkan anız yangınında 100 dönüm alan kül oldu.

İlçeye bağlı Güneyçam köyünde çıkan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 100 dönümlük alanı etkisi altına aldı. 

Köy halkının ihbarı üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylüler de kendi imkânlarıyla yangına müdahale ederek ekiplere destek oldu. Yoğun çabaların ardından yangın 3 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Yangında geniş bir tarım arazisi zarar görürken, çıkış nedeni araştırılıyor. Yetkililer anız yakmanın hem çevreye hem de tarım arazilerine büyük zarar verdiğini hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

#Erzurum
#Aşkale
#Güneyçam
