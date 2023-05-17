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Marmara Adası'nda karaya oturan gemi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

"Princess Wafya" isimli gemi Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda karaya oturdu. Gemi kaptanının olayı haberdar etmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

10:38 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Marmara Adası'nda gemi karaya oturdu.

Marmara Adası'nda gemi karaya oturdu.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'dan İstanbul Tuzla'ya hareket eden "Princess Wafya" isimli Sierra Leone bayraklı 97 metre boyundaki gemi, Marmara Adası'nın Gündoğdu mevkisinde karaya oturdu.


Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "Nazım Tur" römorkörü sevk edildi.

Balık adam ekibinin yaptığı su altı incelemesinin ardından gemi, uzman kurtarma ekibi ve römorkör tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye intikali sağlandı.






#Balıkesir
#gemi
#KEGM
#Marmara Adası
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