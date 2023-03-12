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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
#Marmara Denizi
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Fırtına
37 dakika önce
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
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