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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş için kuvvetli, Adana için ise çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

14:00 . 12/03/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamasına göre, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Yağışların, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli, Adana'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Bölgedeki yağışların, yüksek kesimlerde (1600 metre üzeri) yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

#Adana
#Kahramanmaraş
#Mersin
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Osmaniye
1 saat önce
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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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