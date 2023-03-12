Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamasına göre, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Yağışların, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli, Adana'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.