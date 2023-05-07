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Marmara Denizi beş yıla ışıl ışıl

Marmara Denizi’nde başlatılan temizlik çalışmalarıyla müsilaj oluşumu ‘dipten’ çözülecek. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “5 yıl sürecek dev proje ile denizin dibindeki çamuru çekip sulandırarak alandan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Bu proje Marmara Denizi’nin dirilişi olacak” dedi.

Rabia Şenol
04:00 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
8,5 milyon çamurun bertaraf edilmesiyle Marmara mavisiyle ışıldayacak. İzmit Körfezi’nin ucunda yıllardır biriken çamurun temizlenmesi ile Marmara Denizi “dev bir akvaryum” görünümü kazanacak.

8,5 milyon çamurun bertaraf edilmesiyle Marmara mavisiyle ışıldayacak. İzmit Körfezi’nin ucunda yıllardır biriken çamurun temizlenmesi ile Marmara Denizi “dev bir akvaryum” görünümü kazanacak.

Marmara Denizi’nde 2021 yılında havaların ısınmasıyla görülen müsilaj sorununa dipten çözüm bulmak için büyük çaplı temizlik yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi” hayata geçirildi. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Körfezi’nde önceki gün başlayan büyük temizliği anlattı.

Tahir Büyükakın.

TESİSLER ÇOĞALTILDI

Büyükakın, “Projede dip boruları ve gemilerle çıkarılacak çamur, İzmit Atletizm Pisti’nin arkasına kurulacak susuzlaştırma tesisine taşınacak. Bu projeyle Marmara’da büyük bir dönüşüme imza atmış olacağız” dedi. Deniz süpürgeleriyle Körfezi temizlediklerini ifade eden Büyükakın, “Marmara Denizi’nin dirilişi olacak büyük hamleden önce birçok çevre projesine hayat verdik. İzmit Körfezi’nde 23 tane atık su arıtma tesisi kurduk. 8 modüler tesisi de ileri biyolojik deşarj parametrelerini sağlayacak hale getirdik. İleri biyolojik atık su arıtma oranımızı yüzde 73’e çıkardık” şeklinde konuştu.

BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Şimdi de Körfez’in ucunda yıllardır birikmiş olan 8,5 milyon ton çamurun bertarafı için kolları sıvadıklarını söyleyen Büyükakın, şöyle konuştu: “TÜBİTAK ile projemizi hazırladık. 5 yıl sürecek olan 120 milyon dolarlık dev bir projeden bahsediyoruz. Üçte birini Cumhurbaşkanlığı karşılıyor. Bir gemi vasıtasıyla denizin dibindeki çamuru çekip sulandırarak alandan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. 656 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda temizlik yapacağız. Projede dip boruları ve gemilerle çıkarılacak çamur, İzmit Atletizm Pisti’nin arkasına kurulacak susuzlaştırma tesisine taşınacak. Bu projeyle Marmara’da büyük bir dönüşüme imza atmış olacağız.”


#Marmara Denizi
#Tahir Büyükakın
#Körfez
#İzmit
#Kocaeli
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