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Gündem

Marmara için 'fırtına' ve 'karla karışık yağmur' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek Marmara Bölgesi için 'fırtına', 'karla karışık yağmur' ve 'zirai don' uyarısı yaptı.

15:09 . 27/03/2023 Monday
DHA
Meteorolojiden karla karışık yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden karla karışık yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yarın ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları 5-10 derece azalacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte yağışların; yarın, İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, salı ve çarşamba kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara için 'zirai don' uyarısı

Bölgede çarşamba gününden itibaren hafif, güneydoğusu kısmında (Sakarya ve Yalova) ise kuvvetli zirai don olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, tarımsal faaliyetle ile uğraşanlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.

#Meteoroloji
#hava durumu
#İstanbul
#Edirne
#Tekirdağ
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