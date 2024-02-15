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Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi: 51 metre derinlikte

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kargo gemisinin 51 metre derinlikte deniz tabanındaki sonar görüntüleri paylaşıldı.

17:01 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:18 - 15/02/2024 Perşembe
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Batan gemi
Batan gemi

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması 275 personelle devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da Karacabey ilçesi açıklarında 6 kişilik mürettebat bulunan "Batuhan A" gemisinin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığı duyuruldu.

Açıklamada, bunun üzerine olay yerine TCSG-313 ve TCSG 85 gemileri ile TCSG-25 ve KB-4502 botlarının sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca, geminin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığına bağlı sonar cihazı olan TCG ÇUBUKLU olay yerine ulaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG AYVALIK ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG GÜVEN gemisi de olay yerine sevk edildi.

Yapılan sonar taramalarında, Batuhan A isimli kargo gemisinin 51 metrede deniz tabanındaki görüntüsüne ulaşıldı.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu açıkladı. Batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıkarken, gemi mürettebatının da isimleri belli oldu.


#Marmara Denizi
#İmralı Adası
#Batuhan A
37 dakika önce
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