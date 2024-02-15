Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.





ALTI KİŞİLİK MÜRETTEBAT ARANIYOR





Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.





Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.









Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.





Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.









BAKANLIK: İÇİ BOŞ CAN SALI BULUNDU





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan kuru yük gemisi için aramaların devam ettiğini ve şu ana kadar boş bir can salı bulunduğunu bildirdi.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güney batısında 69 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Cospat-Sarsat sisteminden acil durum sinyali alındığı aktarıldı.





Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) deniz ve hava unsurlarının yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrı yapıldığına işaret edildi.









Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalinin saat 07.12'de kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili bendine göre 'Tehlike safhası' ilan edilmiştir. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir. Batuhan A isimli gemi için bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter, hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur. KEGM'ye ait KEGK 6 ve KIYEM 4 isimli hızlı can kurtarma botları da olay mahalline ulaşarak arama çalışmalarına başlamıştır."





2021 YILINDA DA KARAYA OTURMUŞ





Marmara Denizi'nde İmralı Adası yakınlarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıktı.





Sabah saatlerinde İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 6 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürerken, geminin 2 Nisan 2021 tarihinde de Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ortaya çıktı.









Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında karaya oturan ‘Batuhan A' isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanının durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istediği belirtildi.





Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi'ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildiği, geminin çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldığı kaydedildi.



















