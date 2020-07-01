Marmaray hattında akıl almaz olay: Trenin üzerine çıkıp yüksek gerilim hattına dokundu

Acı olay, akşam 23.45 sularında Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Ayrılık Çeşme Sokağı üzerinde yer alan Marmaray hattında meydana geldi.

Otuzlu yaşlarda olduğu tahmin edilen üzerinden kimlik çıkmayan bir vatandaş, demir bariyerlerle, dikenli tellerle korunan demir yolu hattına girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı rayların üzerinde bulunan bakım lokomotifinin üzerine çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına dokundu.

Dokunmasının hemen ardından büyük bir patlama ile alev ve dumanların arasında kalan vatandaşa önce Marmaray hattının güvenlik görevlileri müdahale etti.

Vücudunda çok fazla yanık olan vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı.

DURUMU CİDDİ!

İhbar üzerine korkunç olayın meydana geldiği noktaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hattın elektriğinin kısa sürede kesilmesinin üzerine itfaiye erleri ağır yaralı vatandaşı lokomotifin üzerinden alarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda çok fazla yanık olan vatandaşın üzerinden kimlik çıkmazken Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen yaralı vatandaşın demir bariyerleri aşarak yasak olan bölgeye neden girdiği ve yüksek gerilim hattına neden dokunduğu araştırılıyor.

Olay sonrası yüksek gerilim hattında büyük bir patlama meydana geldi.

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''ÇOK BÜYÜK PATLAMAYDI''

O anlara şahit olan Rıdvan Elalmış, "Camdan bakıyordum, vagonun üzerine önce ayakkabılarını attı daha sonra yüksek gerilim hattını tuttu. Tutunca da birden patladı, büyük bir patlamaydı. Devamlı buraya böyle insanlar giriyor ya Söğütlüçeşme’den ya da Haydarpaşa’dan giriyorlar buradaki demirleri, kabloları devamlı çalıyorlar. Sabah dörde beşe kadar gelip bir şeyler içiyorlar sonra sonuç böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 30 dakika boyunca seferlerin durdurulduğu Marmaray hattında akış tekrardan normale dönerken, olay yeri inceleme ekipleri geniş güvenlik önlemi altında yaşanan olayla ilgili tüm delilleri titizlikle topladı.