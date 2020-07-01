Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Marmaray hattında akıl almaz olay Trenin üzerine çıkıp yüksek gerilim hattına dokundu
İSTANBUL

Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda akıl almaz olay: Yüksek gerilim hattına dokundu

Marmaray hattında akıl almaz olay: Trenin üzerine çıkıp yüksek gerilim hattına dokundu

Kadıköy Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda akşam saatlerinde akıl almaz bir olay gerçekleşti. Raylara giren bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yüksek güvenlik önlemi olan demir parmaklıkları geçerek rayların üzerinde bulunan bakım treninin üzerine çıktı ve yüksek gerilim hattına dokundu. Olay sonrası Marmaray hattından gelen patlama sesi yürekleri ağza getirirken ağır yaralanan vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alarak bölgede uzun süre inceleme yaptı.
Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alarak bölgede uzun süre inceleme yaptı.

Acı olay, akşam 23.45 sularında Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Ayrılık Çeşme Sokağı üzerinde yer alan Marmaray hattında meydana geldi.

Otuzlu yaşlarda olduğu tahmin edilen üzerinden kimlik çıkmayan bir vatandaş, demir bariyerlerle, dikenli tellerle korunan demir yolu hattına girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı rayların üzerinde bulunan bakım lokomotifinin üzerine çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına dokundu.

Dokunmasının hemen ardından büyük bir patlama ile alev ve dumanların arasında kalan vatandaşa önce Marmaray hattının güvenlik görevlileri müdahale etti.

Vücudunda çok fazla yanık olan vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı.

DURUMU CİDDİ!

İhbar üzerine korkunç olayın meydana geldiği noktaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hattın elektriğinin kısa sürede kesilmesinin üzerine itfaiye erleri ağır yaralı vatandaşı lokomotifin üzerinden alarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda çok fazla yanık olan vatandaşın üzerinden kimlik çıkmazken Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen yaralı vatandaşın demir bariyerleri aşarak yasak olan bölgeye neden girdiği ve yüksek gerilim hattına neden dokunduğu araştırılıyor.

Olay sonrası yüksek gerilim hattında büyük bir patlama meydana geldi.

Bir cenaze vakası daha: 19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
GÜNDEM
Bir cenaze vakası daha: 19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

''ÇOK BÜYÜK PATLAMAYDI''

O anlara şahit olan Rıdvan Elalmış, "Camdan bakıyordum, vagonun üzerine önce ayakkabılarını attı daha sonra yüksek gerilim hattını tuttu. Tutunca da birden patladı, büyük bir patlamaydı. Devamlı buraya böyle insanlar giriyor ya Söğütlüçeşme’den ya da Haydarpaşa’dan giriyorlar buradaki demirleri, kabloları devamlı çalıyorlar. Sabah dörde beşe kadar gelip bir şeyler içiyorlar sonra sonuç böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

  • Yaklaşık 30 dakika boyunca seferlerin durdurulduğu Marmaray hattında akış tekrardan normale dönerken, olay yeri inceleme ekipleri geniş güvenlik önlemi altında yaşanan olayla ilgili tüm delilleri titizlikle topladı.

Adana’da DEAŞ'a şafak operasyonu: 5 Suriyeli gözaltında
GÜNDEM
Adana’da DEAŞ'a şafak operasyonu: 5 Suriyeli gözaltında
Abone Ol Google News
Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

​Koronavirüste 'ikinci dalga' endişesi altın fiyatlarını yükseltiyor.
8 yıl sonrabugün devrede!

8 yıl sonra
bugün devrede!

​Kiracıları ilgilendiren 5 kritik düzenleme.
Yardımuçağı yola çıktı

Erdoğan'ın talimatı ile dev uçak hareket etti.

Trenin üzerine çıkıp gerilim hattına dokundu.

​19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

​DEAŞ adına savaşan 5 Suriyeli gözaltına alındı.

Ayasofya'da secde ettiğimizde an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir.

"Asker uğurlaması" adı altında sosyal mesafe katliamı yapıldı.

​Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda yeni karar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ruhani ve Putin ile görüşecek.
Sığınacağı ülke bile belirlendi!

Sığınacağı ülke bile belirlendi!

​Katil Esed ve Suriye'nin geleceği hakkında flaş iddia...
Bataklık baronlar

Bataklık baronlar

​Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda yakalandılar.
LGBT devşirecek çocuk arıyor

LGBT devşirecek çocuk arıyor

Hedef artık çocuklar: İsviçre'deki okul ilk adımdı...
Anket<br>sonuçlarında rekor

Anket
sonuçlarında rekor

​Areda Survey'in yaptığı çalışmada vatandaş Ayasofya kararını verdi.
İsraf olmasın<br>afiyet olsun

İsraf olmasın
afiyet olsun

​Dünyada bir yılda üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor.
Hafter'e<br>destek vermemiş

Hafter'e
destek vermemiş

​Macron tüm delillere rağmen inkar etti.
Onyekuru'da<br>son durum

Onyekuru'da
son durum

​Galatasaray Monaco ile Onyekuru için masaya oturdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.