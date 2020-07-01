Bir cenaze vakası daha: 19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Manisa'nın Kula'ya bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı kadın için cenaze namazı düzenlendi.

Hayatını kaybeden yaşlı kadının eşi, cenaze öncesinde rahatsızlanması sonucu Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaşlı adamda koronavirüsün semptomları görülmesi üzerine test yapıldı.

19 KİŞİYE 14 GÜNLÜK KARANTİNA

Yaşlı adamın test sonucu pozitif çıkması üzerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, cenazenin birinci derece akrabalarından oluşan ve pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 19 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı.

MAHALLELİYE EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Öte yandan, gece saatlerine kadar süren filyasyon çalışmalarının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için, Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde oturan vatandaşların, 24 saat boyunca evlerinden çıkmaması istendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplanacak olan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, filyasyon çalışmalarının sonucuna göre mahallenin 14 günlük karantinaya alınıp alınmayacağını kararlaştıracak.

Filyasyon ekibinin çalışmaları devam ederken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, mahallede devriye atarak, vatandaşların evlerinden çıkmaması için uyarılarda bulundu.

ANONSLAR YAPILIYOR

Narıncalı Pıtrak Mahallesi muhtarı Eşref Yağcı, "Bugün cenaze namazını kıldıktan sonra, ölen yaşlı teyzemizin eşinin Korona virüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Mahalle sakinlerimizin sağlığı için, İlçe Sağlık Müdürlüğü hemen filyasyon çalışmalarını başlattı. Sağlık personelimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yarın da sağlıkçılarımız gelerek çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tedbirleri alıyor, bilgilendirici anonslar yapıyoruz. Jandarmamız ve sağlık personellerimiz vatandaşlarımız için seferber oldu. Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için mahallemizde ikamet eden vatandaşların 24 saat evden çıkmaması istendi. İnşallah mahallemiz ve vatandaşlarımız tez zamanda sağlığına kavuşur" dedi.

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FOTOĞRAF 23 Gaziantep'te otogar içerisine sadece asker, anne ve babası alındı. İçeriye alınmayanlar ise sosyal mesafeyi hiçe sayıp kapıda yoğunluk oluşturarak slogan attı. Polis ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulundu. İzmir'de bazı vatandaşlar, askere giden yakınlarını uğurlamak için otogara akın etti. Vatandaşlar, bazı asker adaylarını omuzlarda taşırken, bazıları da havaya atıldı. Uğurlama törenine katılanların çoğunun maske kuralına uyduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. Karaman'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında koronavirüs salgını unutulup, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Askerler, arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken, kalabalık maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi. Polis ekipleri ise asker adayları ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı. Denizli'de asker uğurlaması nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Terminal, koronavirüse rağmen kalabalık görüntülere sahne oldu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Askere gidecek olanlar, yakınlarına sarılıp vedalaştı. Bazı asker yakınları, yan yana geçerek toplu fotoğraf çekimleri yaptı. İzmit’te asker uğurlama törenleri için şehirlerarası otobüs terminaline gelenler yoğunluk oluşmasına yol açtı Yakınlarını askere uğurlamak isteyenler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Bazı kişilerin terminal binası içinde meşaleler yakıp slogan attığı görüldü. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı koranavirüs salgının başlamasından bu yana en yoğun gecesini yaşadı. Binlerce kişi sosyal mesafe kuralarını unutarak harekete hazırlanan otobüslerin çevresini doldurdu. Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti. Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti. Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti. Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti. Konya'da, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin yolcu edilmesi sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu Askerler, arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri de kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyarıp, dağılmalarını istedi. Mehmetçiğe güle güle, koronavirüse hoşgeldin! Gece boyu Türkiye'nin farklı illerinde yakınlarını askere uğurlamak üzere toplanan vatandaşlar adeta sosyal mesafe katliamı yaptı. Peronlarda oluşan yoğun kalabalıkta vatandaşların birbirlerine çok yakın durduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Denetimlere rağmen peronlara girmeyi başaran birçok genç, askere uğurlayacakları arkadaş ya da yakınlarına havaya atıp tutarak, mesafeyi tamamen ortadan kaldırdı.Ayrıca otogarlarda yaşanan yoğunluk gece boyu havadan gözlendi. BiP'te paylaş

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