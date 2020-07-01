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ADANA

Adana’da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

Adana’da DEAŞ'a şafak operasyonu: 5 Suriyeli gözaltında

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Söz konusu operasyonların son adresi ise Adana oldu. İl genelinde DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişi hakkında gözaltına kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü polisleri, söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şafak vakti özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Öte yandan, yakalanan zanlıları Suriye’de terör örgütü DEAŞ adına savaştıkları öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

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