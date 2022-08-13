Gündem Marmaris açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUĞLA

Marmaris açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 81 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Haber Merkezi AA
Marmaris açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kızılada ve Kızıl Burun açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen hareketten yoksun lastik botta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Filistin, Suriye uyruklu 53; can salında Filistin, Haiti, Togo, Suriye, Kongo ve Orta Afrika uyruklu 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris İçmeler İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
GÜNDEM
136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Van'da metruk evde 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da metruk evde 33 düzensiz göçmen yakalandı
Van'nın İpekyolu ilçesinde metruk eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Çıkmaz Sokak'ta düzensiz göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda metruk evdeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü?ne götürülürken, 1 organizatör gözaltına alındı.

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