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POLİTİKA

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali oldukça yüksek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç farklı noktada aynı anda çıktığı belirtilen orman yangını, kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, katıldığı canlı yayında, yangınların çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ise, arıcıların yangının başlamasının ardından 3-4 kişinin ormanlık alandan kaçtığını gördüklerini ve sabotaj ihtimalinin yüzde 90 olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali oldukça yüksek
​Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Marmaris'te orman yangını
GÜNDEM
Marmaris'te orman yangını

"SABOTAJ İHTİMALİ OLDUKÇA YÜKSEK"

Yangına ilişkin katıldığı canlı yayında bilgilendirmelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sabotaj ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali oldukça yüksek
OYNAT 01:02
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali oldukça yüksek
Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç farklı noktada aynı anda çıktığı belirtilen orman yangını, kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, katıldığı canlı yayında, yangınların çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Oktay açıklamasında, "Yangın Yediadalar denilen bölgede başladı. Sabotaj ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yanan bölge Marmaris'in en bakir bölgesi, genç bir ormandı ama maalesef büyük oranda kaybediyoruz. İlk başta havadan müdahale oldu ancak havanın kararması ile helikopter iniş yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.

Marmaris'te rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor
OYNAT 00:19
Marmaris'te rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI: ARICILAR 3-4 KİŞİNİN KAÇTIKLARINI GÖRMÜŞLER

Öte yandan sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren bir başka açıklama da Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ten geldi.

Öztürk yaptığı açıklamada, "Geçen sene de yaşadık biz bu olayı. Üç yerde birden yangın çıktı. Sabotaj şüphesi var. Sabotaj ihtimali yüzde 90. Oradaki arıcılar, 3-4 kişinin kaçtıklarını gördüklerini söyledi. Polis ekipleri inceliyor. 3 ayrı bölge cayır cayır yanıyor" ifadelerini kullandı.

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