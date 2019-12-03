Gündem Marmariste Kenan Evren Bulvarının adı Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirildi
MUĞLA

Marmaris'te Kenan Evren Bulvarı'nın adı Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kenan Evren Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirildi. Bulvara, Bülent Ecevit'in isminin verilmesi önerisi 19 kabul, 1 ret ve 6 çekimser oy ile kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Adı Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirilen bulvar.
Adı Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirilen bulvar.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Marmaris Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısında, İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kenan Evren Bulvarı'nın adının Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirilmesi gündeme getirildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan teklifle ilgili söz alan belediye meclisinin MHP'li üyesi Naci Alkan, değişim kararının çok doğru olduğuna dair görüşünü dile getirdi.

Alkan, "Kenan Evren, 1980 döneminde binlerce kişinin acı çekmesine, zulüm görmesine neden olmuştur. Mustafa Pehlivanoğlu, Erdal Eren gibi suçsuz birçok arkadaşımız asılmıştır. Kenan Evren’in adı benim için ızdırap demektir. Marmaris’in tamamından isminin silinmesi gerekir" diye konuştu.

DSP'li Meclis Üyesi Duran İlgün de bulvarın isminin Bülent Ecevit olarak değiştirilmesini önerdi.

CHP'li meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bu öneriye sıcak baktı. Bulvara, Bülent Ecevit'in isminin verilmesi önerisi 19 kabul, 1 ret ve 6 çekimser oy ile kabul edildi.

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