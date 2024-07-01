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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yangın sırasında karavanla bölgede bulundukları belirlendi.

10:24 - 1/07/2024 الإثنين
Güncelleme: 10:38 - 1/07/2024 الإثنين
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangınının söndürülmesinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme yaptı.


İncelemede, ulaşımın zor, elektrik nakil hatları ve arıcıların bulunmadığı noktadan başlayan yangına, bölgedeki kampçıların neden olduğu değerlendirildi.


Soruşturma kapsamında yangın esnasında karavanla bölgede oldukları tespit edilen P.S. (39), H.S. (43) ve U.S. (47) gözaltına alındı.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Beş hektar ormanlık alan zarar görmüştü

Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edilmişti.


Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.



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