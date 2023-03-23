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'Masada bize pusu kuruldu' diyen Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: Partiden yoğun destek alıyorum

Geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir açıklamada bulundu. Gazeteci Abdulkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, "Benim açıklamalarım aslında İYİ Parti'nin iç sesidir. O 72 saat içerisinde maruz kaldığımız hakaretten, dirençten sanki ileride bir mağlubiyet yaşanacaksa bunun faturasını İyi Parti'ye kesilmek istenmesinden dolayı bu itirazı dile getirdiğim için çok yoğun olarak bir destek alıyorum." dedi.

10:38 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların ardından İYİ Partililerden destek aldığını açıkladı.

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların ardından İYİ Partililerden destek aldığını açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyledi.

"Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz"

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"HDP, Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacağını açıkladı. Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım.
HDP'lileri Türk devletine katil derken görüyorum. Operasyonlarımıza Kürdistanın işgali diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kez PKK'ya katil derken gösteremediniz. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz.
Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum."

Bu sözlere İYİ Parti'den ve Millet İttifakı'ndan cevap gelmezken Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Abdulkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, açıklamalarının İYİ Parti'nin iç sesi olduğunu söyledi.

"Partiden çok yoğun bir destek alıyorum"

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"İyi Parti'den bu açıklamadan sonra o kadar olumlu mesaj alıyorum ki... O 72 saat içerisinde maruz kaldığımız hakaretten, dirençten sanki ileride bir mağlubiyet yaşanacaksa bunun faturasını İyi Parti'ye kesilmek istenmesinden dolayı bu itirazı dile getirdiğim için çok yoğun olarak bir destek alıyorum. Bu açıklamayı şahsiyetim, haysiyetim, şerefim için yapmak durumundaydım. Eğer bunu yapmasaydım, kendime olan saygımı kaybederdim. O açıdan bu açıklamayı yaptım, her şeyi göze aldım."

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

İYİ Parti İstanbul Miiletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ağıralioğlu, "Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim." dedi. Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına HDP'lilerden cevap geldi. HDP Gençlik Teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda, "Yavuz it havlamış yine" ifadesi kullanıldı. HDP'li Ali Kenanoğlu, "Koltuk kavgası yüzünden masadan kalkanlar bize bunu diyor" derken, eski HDP'li Sibel Yiğital ise "Yerel seçimlerde aklın neredeydi." paylaşımında bulundu.


#Yavuz Ağıralioğlu
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
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