'Masada bize pusu kuruldu' diyen Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: Partiden yoğun destek alıyorum

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların ardından İYİ Partililerden destek aldığını açıkladı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyledi.
"Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz"
Ağıralioğlu şöyle konuştu:
Bu sözlere İYİ Parti'den ve Millet İttifakı'ndan cevap gelmezken Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Abdulkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, açıklamalarının İYİ Parti'nin iç sesi olduğunu söyledi.
"Partiden çok yoğun bir destek alıyorum"
Ağıralioğlu şöyle konuştu: