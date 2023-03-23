'Masada bize pusu kuruldu' diyen Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: Partiden yoğun destek alıyorum

"İyi Parti'den bu açıklamadan sonra o kadar olumlu mesaj alıyorum ki... O 72 saat içerisinde maruz kaldığımız hakaretten, dirençten sanki ileride bir mağlubiyet yaşanacaksa bunun faturasını İyi Parti'ye kesilmek istenmesinden dolayı bu itirazı dile getirdiğim için çok yoğun olarak bir destek alıyorum. Bu açıklamayı şahsiyetim, haysiyetim, şerefim için yapmak durumundaydım. Eğer bunu yapmasaydım, kendime olan saygımı kaybederdim. O açıdan bu açıklamayı yaptım, her şeyi göze aldım."