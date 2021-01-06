Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin kocam beni boşar Adana’da polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen Süreyya G. ile Meltem T.’ye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Süreyya G., bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çekmeyin, kocam beni boşar” dedi.

Haber Merkezi 06 Ocak 2021, 11:36 Son Güncelleme: 06 Ocak 2021, 12:00 DHA