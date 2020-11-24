Maske takmayan kadın: Çok saçma bir ceza

İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunan polis maske takmayan iki kadına ceza kesti. Cezaya tepki gösteren kadınlardan biri, “İnsanlık hali hepimiz unutabiliriz” dedi.

ÇOK SAÇMA BİR CEZA

Kimliğini vermek istemeyen iki kadın polise ceza kesmek istediği için, gazetecilere de kendisini görüntülediği için tepki gösterdi. Bir anlık dalgınlık sonucu maskesini takmadığını belirten ismi öğrenilemeyen kadın, “Çok saçma bir ceza, arabadan daha yeni inmiştim o yüzden maskemi takmayı unuttum. İnsanlık hali, hepimiz unutabiliriz kendilerine unuttuğumu söyledim ama ceza yedim. Yediysek de yapacak bir şey yok. Çok anlık bir olay oldu. Arabada sigara içtiğim için maskemi çıkarmıştım, inince de takmayı unuttum” dedi.

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İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından maske takmadığı gerekçesiyle 900’er TL idari para cezası uygulanan iki kadın tutanaklarını teslim aldıktan sonra polis ekiplerinin yanından ayrıldı.

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