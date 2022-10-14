Masterchef Türkiye'nin Etimesgut bölümü büyük beğeni topladı

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Ankara ve Türk dünyasının yemekleri yarıştı. Günün menüsünde Beşparmak çorbası (Kırgızistan), Kalecik çöreği (Türkiye), Özbek pilavı (Özbekistan), Lüle kebabı (Azerbaycan) Çak Çak tatlısı (Kazakistan) yer aldı.

Yarışmacılar 5 yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Yemeklerin tadımlarını Türk devletlerinin Ankara büyükelçileri yaptı.

TÜRK TARİH MÜZESİ'NE MASTERCHEF'Lİ TANITIM

Belediye Başkanı Enver Demirel, MasterChef jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya müzeyi gezdirerek detaylı bilgi verdi.

Şefler müzeye hayran kalırken, Ankara'ya gelen herkesin bu müzeyi mutlaka ziyaret etmesi" gerektiğini vurguladılar. Programda Anıtkabir ve Etimesgut'a ait görüntülere yer verilirken yarışmacıların belediyenin engelsiz yaşam merkezini ziyaretleri ve renkli görüntüleri de beğeni topladı.