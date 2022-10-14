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YEREL GÜNDEM

Masterchef Türkiye'nin Etimesgut bölümü büyük beğeni topladı

TV8'de yayımlanan MasterfChef Türkiye yarışma programı 13 Ekim Ankara'nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümünde Etimesgut özel bölümüyle ekrana geldi. Yarışma Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda çekildi. Program Ankara ve Etimesgut'un tanıtımına büyük katkı sağladı. Televizyon ekranlarından milyonlarca kişiye ulaşan MasterChef yarışma programını youtube, instagram, twitter, facebook gibi sosyal medya hesaplarından da 1 milyon 700 bin kişi izledi. Yarışmanın Etimesgut bölümü 10 bine yakın da yorum aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Masterchef Türkiyenin Etimesgut bölümü büyük beğeni topladı
Reyting listesinde ilk üçte yer aldı, TV'den milyonlar, sosyal medyadan 1.7 milyon kişi izledi.

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Ankara ve Türk dünyasının yemekleri yarıştı. Günün menüsünde Beşparmak çorbası (Kırgızistan), Kalecik çöreği (Türkiye), Özbek pilavı (Özbekistan), Lüle kebabı (Azerbaycan) Çak Çak tatlısı (Kazakistan) yer aldı.

Yarışmacılar 5 yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Yemeklerin tadımlarını Türk devletlerinin Ankara büyükelçileri yaptı.

TÜRK TARİH MÜZESİ'NE MASTERCHEF'Lİ TANITIM

Belediye Başkanı Enver Demirel, MasterChef jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya müzeyi gezdirerek detaylı bilgi verdi.

Şefler müzeye hayran kalırken, Ankara'ya gelen herkesin bu müzeyi mutlaka ziyaret etmesi" gerektiğini vurguladılar. Programda Anıtkabir ve Etimesgut'a ait görüntülere yer verilirken yarışmacıların belediyenin engelsiz yaşam merkezini ziyaretleri ve renkli görüntüleri de beğeni topladı.

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