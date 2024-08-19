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Maymun çiçeği virüsü: Bilim kurulu kuruldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülmediğini, ancak her ihtimali göz önüne alarak bilim kurulu oluşturduklarını açıkladı. Memişoğlu, “Milletimiz rahat olsun, biz alarmdayız” dedi.

04:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:15 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu maymun çiçeği hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, M çiçeği virüsüne ilişkin, “Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Şu ana kadar ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı. Yani bizde şu ana kadar yok, inşallah da olmasın” dedi. Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Memişoğlu, maymun çiçeği salgınının 20 yıldır Kongo'da olduğunu, yeni bir hastalık olmadığını söyledi.

GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILDI

Memişoğlu, gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, “Bu acil durumdan sonra bilim kurulumuzu oluşturduk ve bu hastalıkla ilgili eğer ülkemize gelirse nasıl bir önlem alınması gerekir, gelmeden nasıl bir önlem alacağız, gelirse ne yapacağız, bunlarla ilgili bütün planlamalarımızı ve hazırlığımızı yaptık” diye konuştu. Virüsün yapısının değişebileceğini veya başka bir virüsün de salgın yapabileceğini kaydeden Memişoğlu, "Biz sağlık sistemi olarak buna hazırlıklıyız. Tüm önlemlerimizi almaya başladık. Nasıl Kovid'te başarılı olduysak, sağlık sistemimizle, insan gücümüzle buna da hazırlıklıyız. Testinden aşısına kadar her türlü önlemi alıyoruz” dedi. Memişoğlu, “Şu an için alarm durumu yok. Milletimiz rahat etsin. Biz alarmdayız, toplumun alarmda olmasını gerektirecek bir husus yok” diye konuştu.



#Maymun Çiçeği
#Sağllık
#Bilim Kurulu
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