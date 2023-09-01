|
Gündem

MEB 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımını tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak okullara dağıtıldı. 

15:39 . 1/09/2023 Cuma
DHA
192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı

192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı
, 2003'te başlayan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımının yanı sıra; 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren yardımcı kaynakları da öğrencilere ücretsiz vermeye başladı.

11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi, bakanlık tarafından hazırlanan kitaplar okullara gönderildi. Çankaya ilçesindeki Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda ders kitapları ve kaynak kitaplar sıralara yerleştirildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; öğrencilere 2003'ten 2022'e kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı dağıtıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da 2 ve 12'nci sınıf arasındaki öğrenciler için hazırlanan yardımcı kaynaklarla beraber; toplam 418 çeşit, 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı. 






#Milli Eğitim Bakanlığı
#Okul
#ders kitabı
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak