MEB 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımını tamamladı

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; öğrencilere 2003'ten 2022'e kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı dağıtıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da 2 ve 12'nci sınıf arasındaki öğrenciler için hazırlanan yardımcı kaynaklarla beraber; toplam 418 çeşit, 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı.