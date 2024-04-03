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MEB 66 bin 416 ton atık kağıdı ekonomiye kazandırdı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Sıfır Atık projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla, her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması ve milli ekonomiye katkı sunulması amacıyla son 5 yılda 66 bin 400 ton atık kağıt toplandı.

Halil Akkoç
13:28 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:29 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bu kapsamda 2018-2023 yıllarında 66 bin 416 ton atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi.
Bu kapsamda 2018-2023 yıllarında 66 bin 416 ton atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere her yıl eğitim öğretim dönemi başında ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Ücretsiz dağıtılan ders kitapları, sıfır atık uygulamaları kapsamında her yıl eğitim öğretim dönemi sonunda ise gönüllülük esasına göre toplanıyor. Böylece toplanan atık kâğıtların geri dönüşüme kazandırılmasıyla millî ekonomiye katkı sunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2018-2023 yılları arasındaki son beş yılda toplam 66 bin 416 ton atık kâğıt toplandı. Geri dönüşüme kazandırılan atık kâğıtlardan ise toplam 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi.

Bir milyon 130 bin ağacın kesilmesi engellendi

Yapılan çalışmayla,
2018- 2023 yılları arasında yaklaşık 1 milyon 130 bin ağacın kesilmesi engellendi. 4 milyon 650 bin metrekare alanın ise tahrip edilmesi önlendi.

Daha yeşil, daha temiz bir dünya için israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak için yapılan bu proje tüm resmi okul ve kurumlarda yürütülmeye devam edecek.

#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Sıfır atık projesi
#Ders kitabı
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