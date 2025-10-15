MEB duyurdu: 15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru kılavuzu ve branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmıştı. Başvuru süreci ise 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ardından sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınavlar 23 Haziran – 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.









📢 “15 Bin Öğretmen Atamasına İlişkin Tercih ve Atama Kılavuzu” Yayımlandı



👉🏻 https://t.co/Ddxbc3wlb4 pic.twitter.com/2IXrpgHVkn — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) October 15, 2025





Sonuçlar KPSS ve sözlü sınav puanlarına göre hesaplandı





Adayların başarı puanları, “Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda belirlendi. Değerlendirmede KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si esas alındı. Buna göre sonuçlar 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi.





Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, adaylar tarafından 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında “eitiraz.meb.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda yapıldı. Komisyonlarca değerlendirilen bu itirazlar 3 Ekim 2025 tarihinde karara bağlandı.





Tercih ve atama kılavuzu yayımlandı





Sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adayları için hazırlanan “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” bugün yayımlandı. Kılavuza göre adaylar, tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirecek.





Atama sonuçlarının 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanmasının ardından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan öğretmenler 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.















