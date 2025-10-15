Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler bu programdan yararlanabilmekte. Üniversiteler İŞKUR Gençlik Programı başvurularını almaya başladı. İşte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura tarihi.
İŞKUR tarafından gençlerin istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen Gençlik Programı için başvurular başladı. 2025-2026 dönemi boyunca geçerli olacak bu program, gençlere hem mesleki eğitim hem de iş fırsatları sunacak. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura tarihi açıklandı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak? Kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte program takvimi ve detaylar.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kura 23 Ekim 2025 tarihinde Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Programa hak kazanan öğrenciler 3 Kasım 2025 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışmaya başlayacak.
İŞKUR Gençlik Programı nedir?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.
İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
İŞKUR Gençlik Programı esasları nelerdir? Programda sunulan haklar nelerdir?
Haftada azami 3 güne kadar günlük 7.5 saat olarak uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır.
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi,
Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi,
Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.