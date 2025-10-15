Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

İŞKUR tarafından gençlerin istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen Gençlik Programı için başvurular başladı. 2025-2026 dönemi boyunca geçerli olacak bu program, gençlere hem mesleki eğitim hem de iş fırsatları sunacak. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura tarihi açıklandı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak? Kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte program takvimi ve detaylar.