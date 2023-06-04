MEB duyurdu: LGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

LGS soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayan öğrencilerin takibinde. İyi bir lise hayali kuran binlerce 8. sınıf öğrencisi bugün LGS sınavında ter döküyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün 2 oturum şeklinde uygulandı. Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30'da başladı. Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürdü. Adayların matematik ve fen becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek. LGS sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, MEB 2023 LGS soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?