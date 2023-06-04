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MEB duyurdu: LGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.

14:12 . 4/06/2023 Pazar
AA
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden cevap anahtarını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden cevap anahtarını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.


LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin başvurduğu aktarılan açıklamada, iki oturum halinde yapılan sınavın 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildiği aktarıldı.


Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları
"www.meb.gov.tr"
adresinde yayımlandı.

Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek.


LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.



2023 LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Merkezi Sınav Soru Kitapçıkları Sayısal ve Sözel Cevapları
2023 LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Merkezi Sınav Soru Kitapçıkları Sayısal ve Sözel Cevapları

LGS soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayan öğrencilerin takibinde. İyi bir lise hayali kuran binlerce 8. sınıf öğrencisi bugün LGS sınavında ter döküyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün 2 oturum şeklinde uygulandı. Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30'da başladı. Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürdü. Adayların matematik ve fen becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek. LGS sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, MEB 2023 LGS soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?


#LGS
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#sınav
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