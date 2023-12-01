MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Temmuz'da gerçekleştirilen "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı" sonuçlarına göre, mevzuat gereği yapılacak sözlü sınavın tarihleri belli oldu.

MEB'in açıklamasına göre, sözlü sınavın 6 Ocak'ta memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadrolar ve 8-12 Ocak'ta şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.

Memur ünvanlı kadro sözlü sınavına bin 448, saymanlık sözlü sınavına 182, şef kadrosu sözlü sınavına bin 712, şube müdürlüğü sözlü sınavına ise bin 277 aday katılacak.