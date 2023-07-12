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MEB'den depremden etkilenen illerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen yerlerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

13:13 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
MEB

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 1 Eylül 2023'ten itibaren 3 yıl süreyle üçüncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilecek.

Bu yerlerin hizmet bölgelerinin geçici süreyle üçüncü hizmet bölgesine çıkarılmasıyla, burada görev yapan öğretmenler ile yeni göreve başlayacak öğretmenlerin daha yüksek hizmet puanı alması sağlanacak.




#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
#Resmi Gazete
13 dakika önce
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