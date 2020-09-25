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EĞİTİM

MEB'den meslek lisesi kararı: Stajlar 28 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya staj yapabilecek.

Haber Merkezi AA
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Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi.

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Tedbirler sıkı tutulacak

İşletmelere gönderilemeyen öğrencilerin ise Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler alınarak, "İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi" derslerini okullarında yapabileceği ifade edildi.

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