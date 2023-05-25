Meclis Başkanı Şentop: Millet gerçeği varken taklidiyle uğraşmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tvnet'te gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı.





Şentop'un konuşmasından satır başlıkları:





Mustafa Şentop, "Milletimiz Meclis'te anketleri yanıltacak bir tablo ortaya koydu. Meclis'te farklı partilerin ve fikirlerin olması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.





'Milletin iradesine saygı gösterilmeli'

"Millet kime ne kadar temsil gücü verdiyse herkesin ona saygı göstermesi gerekiyor. Meclis'teki koltuk sayısını millet seçiyor."





'Millet kararlılığını gösterdi'

"Referandumdan geçen maddeyi değiştirmek istiyorlar. Milletin kabul ettiği maddeyi değiştirmemizi bekliyorlar. Meclis'te oluşan tablo milletimizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yola devam etme konusundaki kararını gösterdi."





50+1 yeniden tartışılmalı mı?

"Sistemde ciddi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Bunu kanunlarla ve bazı uygulamalarla geliştirmek mümkün. Bu sistem canlı ve dinamik bir sistemdir."





Sivil bir anayasa çıkar mı?

"Anayasa için yöntem üzerinde konuşmak ve anlaşmak gerekiyor. Toplumsal uzlaşmayla kapsayıcı bir anayasa yapılması gerekiyor."





'Millet gerçeği varken taklidiyle uğraşmaz'

"Referandum demek kendini yok saymaktır. Kılıçdaroğlu beni adaydan saymayın demek istiyor. Kılıçdaroğlu çekilirse Türkiye'nin önü açılmış olur. Milliyetçilikle şampiyonluğa oynamaya başladı."





'Millete saygıları yok'

"Kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan ve karar almayan insanlara karşı barbarca saldırdılar. Muhalefetin millet iradesine ne kadar saygısız olduğunu gördük. Bu milletimize de bir mesaj veriyor."





'Gönüllü geri dönüşler devam ediyor'

"Suriyelileri siyaseten prim yapmak için kullanıyorlar. Bu işi akıllıca ele almak gerekiyor. Oradaki iç savaş sona erdikçe ve istikrar sağlandıkça geri dönüşler de artacaktır."









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