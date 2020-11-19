Meclis personelini rehin almaya çalışmışlardı: Cezaları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.

Olayın geçmişi

Ankara’da 14 Mayıs 2019'da terör örgütü DHKP-C mensupları Mulla Zincir ile Eylem Yücel TBMM’de banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanmıştı. İki terörist hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelilerin, “Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör amacıyla nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, terör amacıyla görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve örgüt propagandası yapma” suçlarından 39 yıla kadar hapsi istenmişti.

GÜNDEM Vekili rehin alacaklardı

GÜNDEM TBMM'deli saldırı girişimi: Gözaltı süreleri uzatıldı