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Gündem CHPli Tanalı ziyarete gelen DHKP-Cliye hapis cezası
ANKARA

CHP'li Tanal'ı ziyarete gelen DHKP-C'liye hapis cezası

Türkiye Büyük Millet Meclisi girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

DHKP-C'li teröristler Mulla Zincir ve Eylem Yücel, 14 Mayıs 2019'da TBMM'deki banko görevlisini rehin almaya kalkıştı. Etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mulla Zincir ve Eylem Yücel ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, savcıya esas hakkındaki mütalaasında bir değişiklik olup olmadığını sordu. Cumhuriyet savcısı, 2 sanığın da 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'görevi yaptırmamak için direnmek', 'mala zarar vermek' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Eylem Yücel, davanın siyasi olduğunu, TBMM'ye girmek istediklerini ancak suçsuz olduğunu savundu. Sanık Mulla Zincir ise, TBMM'ye girerek, adalet talepleri doğrultusunda eylem yaptıklarını ancak kimseyi rehin almadıklarını söyledi. 2 sanık da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Vekili rehin alacaklardı
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Vekili rehin alacaklardı

MAHKEME KARARINI VERDİ

  • Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Mulla Zincir'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'görevi yaptırmamak için direnmek' ve 'mala zarar vermek' suçlarından 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından 22 yıl 42 ay hapis cezası verdi.

Kararın ardından sanıklar slogan attı. Bu sırada sanık Mulla Zincir, elinde bulunan kol saatini mahkeme heyetine doğru fırlattı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, iki sanığı da hızlı bir şekilde mahkeme salonundan çıkardı.


TBMM'deli saldırı girişimi: Gözaltı süreleri uzatıldı
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TANAL İTİRAF ETTİ: ERKEK OLANLA GÖRÜŞTÜM

CHP ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan, iki DHKP-C'li teröristin kendi izniyle Meclise girmeye çalışmasıyla ilgili itiraf gibi savunma gelmişti. Tanal, DHKP-C teröristlerinden erkek olanı Mulla Zincir'le TBMM'deki makamında görüştüğünü doğruladı.


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