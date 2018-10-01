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POLİTİKA

Meclis'te 3'lü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü. Erdoğan görüşme sonrasında ""Bahçeli ile önümüzdeki günlerde başbaşa görüşeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de bir araya geldiği öğrenildi. İki liderin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine buluştuğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu davete katılmadı

Meclis Başkanı Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun programını gerekçe göstererek davete katılmadığı ifade edildi. Davete ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahad Andican'ın da katıldığı öğrenildi.

BAŞBAŞA GÖRÜŞECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bahçeli ile önümüzdeki günlerde başbaşa görüşeceğiz" dedi.

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