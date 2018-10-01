Meclis'te 3'lü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de bir araya geldiği öğrenildi. İki liderin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın daveti üzerine buluştuğu belirtildi.
Kılıçdaroğlu davete katılmadı
Meclis Başkanı Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun programını gerekçe göstererek davete katılmadığı ifade edildi. Davete ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahad Andican'ın da katıldığı öğrenildi.
BAŞBAŞA GÖRÜŞECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bahçeli ile önümüzdeki günlerde başbaşa görüşeceğiz" dedi.