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Meclis'te yeni haftada iki önemli gelişme: Önce yemin sonra başkan seçimi

28. yasama döneminin başladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada iki önemli gelişme yaşanacak. Çarşamba günü kabinenin yeni üyeleri yemin edecek. Meclis Başkanı seçimi için de süreç başlayacak.

07:51 . 5/06/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, yeni haftada mesaisini sürdürecek.


Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.


Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 bakan yemin edecek.


Başkan seçilecek

Yeni haftada Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak.


Meclis Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek.


Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.


AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.


#Kabine
#Yemin töreni
#Türkiye Büyük Millet Meclisi
#Meclis Başkanı
29 dakika önce
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