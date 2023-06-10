Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’den muhalif kanallar tespiti: Hepsinin haberleri birbirine benziyor izleyici körleşiyor

CHP'ye yakınlığıyla bilinen TV kanallarının haber bültenlerinde dikkat çeken detayı sonundan biri gündeme getirdi. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 3 gün boyunca takip ettiği kanalların ortak noktasını köşe yazısına taşıdı. FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü, Tele 1, TV 5, Flash Haber ve sadece internet üzerinden yayın yapan Artı TV'yi izleyen Bildirici, dış haber servisinin neredeyse olmadığını vurguladı.

Bildirici, 8 kanalın izleyicilerini dünyadan habersiz bıraktığını, iç politikaya hapsettiğini, vizyonunu daralttığını ve körleştirdiğini savundu.

"Vizyonumuz daralıyor"

Bu yayın politikasından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Bildirici, şu ifadeleri kaleme aldı: "Şimdi artık bu TV’ler, birbirine öykünerek, haber bültenlerinde sunucuların haberlerden çok kişisel görüş ve yorumlarına yer veriyor. Sunucular, haber ile ilgili olsa da olmasa da izleyicilerin sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajları okuyup yorumluyor, bunlarla dakikalar geçiriyor. Haber bültenleri bir tür haber şovuna dönmüş durumda.

'Bu yoldan bir an önce dönmekte yarar var'

Muhalif televizyonların tümünün haber bültenleri iç politika odaklı. Politik gelişmelerden kalan zamanda ekonomik gelişmeler ve çarşı pazar söyleşileri de uzun uzun aktarılıyor. Sosyal gelişmeler, sanat ve bilimle ilgili etkinlikler de çok az ekrana getiriliyor.