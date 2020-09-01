Medya ve siyaset dünyasını sarsan açıklama: TELE 1’i Merdan Yanardağ’a FETÖ’cü Akın İpek kurdurdu

FETÖ firarisi Akın İpek (sol baştaki) örgütün sözcülüğünü yapan Bugün TV ve Kanal Türk kanallarının sahibiydi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat aynı zamanda medya patronu ve 2012'de Yurt gazetesini kurdu. Merdan Yanardağ ise uzun yıllar PKK yanlısı BİRGÜN gazetesinde yöneticilik yaptı ve ardından Yurt Gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Yanardağ daha sonra TELE 1 kanalını kurdu ve CHP'yi açıkça desteklediğini açıkladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile TELE 1 kanalının kurucusu Merdan Yanardağ’ın sosyal medya üzerinden girdikleri polemik medya ve siyaset dünyasını sarsan iddiaları gündeme getirdi. Gazeteciler.com’da yer alan haberlerden derlenen bilgilere göre; Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında yaptığı yayında CHP'yi eleştirmesi üzerine CHP yanlısı TELE 1 televizyonunun kurucusu ve sahibi Merdan Yanardağ, Özdemir'e hakaretler etti. Cüneyt Özdemir de bunun üzerine Yanardağ'a "TELE 1 televizyonunu nasıl kurdun, kaynağı nereden buldun ve nasıl finanse ediyorsun? Bu kanalın arkasında kim ya da kimler var?" sorularını yöneltti. Merdan Yanardağ da bu sorular üzerine Özdemir için, "FETÖ yanaşması", "korkak bir soytarı", "tam bir cahil" hakaretleriyle karşılık verdi. Ağır hakaretlere maruz kalan Özdemir Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bugün panikle ve telaşla bana saldıran bu insanların gerçek yüzünü duayen, saygı duyduğumuz gazeteciler de görecektir ve kendilerine mesafe koyacaktır eminim. Yoksa bu kirli insanlar onların da tertemiz geçmişlerini lekeleyecektir. Gördüğünüz gibi hiçbir gerçek gizli kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ ve Cüneyt Özdemir arasında yaşanan tartışmaya Yurt gazetesinin kurucusu olan CHP Milletvekili Durdu Özbolat da müdahil oldu. Sahibi olduğu Yurt gazetesini Merdan Yanardağ’a kurduran ve daha sonra Yanardağ’ı kendisini dolandırmakla suçlayan CHP’li Özbolat yayınladığı açıklamada çok çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Özbolat gazetesi Yurt’un web sitesinden yayınladığı açıklamada, "Tele 1 Akın İpek’in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır, bizim böyle kaynaklarımızın olmadığı ise açıktır” denildi.

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İddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Yanardağ TELE 1'in finansmanına ilişkin somut veriler paylaşmadan "Arkasında ben varım. Arkadaşlarım var. Çalışanlar var. Halkın desteği var" dedi.