Gündem Mehmet Ali Çelebi AK Partiye katıldı PKK severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olamam
POLİTİKA

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı: PKK severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olamam

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Çelebi paylaşımında, "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez. Türk Milletini sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Çelebi'nin rozetini yarın gerçekleştirilecek grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Çelebi AK Partiye katıldı: PKK severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olamam
Mehmet Ali Çelebi yoluna AK Parti'de devam edeceğini duyurdu.

Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez. Türk Milletini sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin açıklamaları şöyle:

"Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir.

Açıktan tarafım. РKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

-Vatan ve millet bütünlüğümüzü,

-FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,

-Milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;

Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk 'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim.

Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLIK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsimi onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

ROZETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Çelebi'nin AK Parti'ye katıldığını duyurmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Ailemize hoş geldin Mehmet Ali Çelebi" diyerek, "Vatana, millete olan vefasını ile sonuna kadar Cumhur İttifakının yanındayım diyen Sayın Mehmet Ali Çelebi’nin üyelik işlemlerini tamamladık. Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

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