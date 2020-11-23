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Gündem Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Mehmet Baransu 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı

Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı

Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Baransu
Mehmet Baransu

Kapatılan Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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