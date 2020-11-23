Kapatılan Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kapatılan Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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