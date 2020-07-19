Mehmet Baransu’nun cezası belli oldu: FETÖ'den 19,5 yıl ceza aldı

Yeni Şafak'ın 15 Temmuz Dijital Kütüphanesini 1.3 milyon kişi ziyaret etti

FETÖ'nün ihanetini Türkiye'ye ilk olarak duyuran Yeni Şafak, tarihi bir çalışmayla 15 Temmuz'un dijital kütüphanesini oluşturmuştu. Darbe girişiminin ilk 48 saati, 252 şehidin şanlı direnişi, söyleşiler, itiraflar, yüzlerce özel video, fotoğraf galerisi ve dosyadan oluşan dev çalışma okurlardan da yoğun ilgi gördü. Üç yıl önce yayına giren dijital kütüphaneyi 1.3 milyon kişi ziyaret etti. Kütüphaneye çok sayıda ülkeden de giriş yapıldı. Türkiye'den sonra en fazla giriş Almanya, ABD ve Hollanda'dan gerçekleştirildi.