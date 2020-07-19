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Gündem Mehmet Baransunun cezası belli oldu FETÖden 19,5 yıl ceza aldı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Mehmet Baransu'ya FETÖ'den 19 yıl 3 ay hapis cezası

Mehmet Baransu’nun cezası belli oldu: FETÖ'den 19,5 yıl ceza aldı

Mersin’de aralarında Mehmet Baransu’nun da bulunduğu 70 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı. Baransu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Baransu
Mehmet Baransu

Mersin'de, 70 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

3 AYRI SUÇTAN CEZA

Mersin merkezli 19 kentte FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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  • Duruşmada son sözü sorulan sanık Baransu, tahliyesini talep etti. Baransu'nun 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'iftira' suçlarından beraatine hükmedildi. Mahkeme, sanığın 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine, 'Yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan ise 4 yıl hapsine hükmetti. Mahkeme heyeti, Baransu'ya ayrıca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında da 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Baransu'nun 3 suçtan toptan 19 yıl 6 ay hapsine hükmedildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gazeteci Mehmet Baransu gözaltına alındı
OYNAT
Gazeteci Mehmet Baransu gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gazeteci Mehmet Baransu'nun Kağıthane'deki evine gelerek, arama yaptı. Baransu'nun evinde, "Balyoz" planı davasında yargılanan bazı sanıklara ''kumpas'' kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, davayla ilgili cd ve belge araması yapıldığı öğrenildi. Yaklaşık 12 saat süren aramanın ardından bazı belgelere el koyan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Baransu'yu gözaltına aldı. El konulan belgeler de çuvallarla emniyete götürüldü.


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