Mehmet Baransu’nun cezası belli oldu: FETÖ'den 19,5 yıl ceza aldı

Mersin'de, 70 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
3 AYRI SUÇTAN CEZA
Mersin merkezli 19 kentte FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.
- Duruşmada son sözü sorulan sanık Baransu, tahliyesini talep etti. Baransu'nun 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'iftira' suçlarından beraatine hükmedildi. Mahkeme, sanığın 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine, 'Yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan ise 4 yıl hapsine hükmetti. Mahkeme heyeti, Baransu'ya ayrıca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında da 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Baransu'nun 3 suçtan toptan 19 yıl 6 ay hapsine hükmedildi.
Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.