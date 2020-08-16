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GAZİANTEP

Mehmet Kaplan'ın ikinci vakası: Dövmüş ama itmemiş!

Dövmüş ama itmemiş!

17 yaşında şüpheli şekilde ölen Duygu Delen dün toprağa verildi. Delen’in tutuklanan erkek arkadaşı Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan, genç kızı dövdüğünü ama pencereden atmadığını savundu. Kaplan’ın, geçtiğimiz yıl da trafikte Zeynep Berna Atay’a çarparak ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze töreninde konuşan baba işin peşini bırakmayacağını belirterek “Kızım için adalet istiyorum” dedi.
Cenaze töreninde konuşan baba işin peşini bırakmayacağını belirterek “Kızım için adalet istiyorum” dedi.

Dördüncü kattan düşerek ölen genç Duygu dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Şule Çet davasına benzerliğiyle dikkat çeken olay Gaziantep'te yaşandı. 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) Şehitkamil'e bağlı Batıkent mahallesindeki evine giden 17 yaşındaki Duygu Delen, 4'üncü kattan düşerek can verdi. Olay sonrası gözaltına alınan Kaplan çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlamaları ile tutuklandı. Genç Duygu için dün Asri Mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.

Mehmet Kaplan’la birlikte binaya giriş yaptığı görülen genç Duygu’nun düşüş anı da güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİL

Baba Bülent Delen, “Bu çocuk bir yıl önce de alkollü halde 33 yaşında bir kadının ölümüne sebep olmuştu. Benim çocuklarım gitsin askerde şehit olsun, vatan için canlarını versin başım gözüm üstüne ama bir canın alınması bu kadar kolay olmamalı. İşin peşini bırakmayacağız. Kızım için adalet istiyorum. Allah rızası için gereken yapılsın” dedi. Duygu Delen’in erkek kardeşi Harun Delen, kardeşinin intihar edecek biri olmadığını belirterek “Babamın söylediği gibi geçen seneden sabıkası olan biri kardeşimin canına kıydı” derken; abla Gözde Delen, anneanne Fatma Yüceler ve teyze Nilüfer Hız da Mehmet Kaplan'ın Duygu'nun peşini hiç bırakmadığını anlattı.

Duygu Delen

OLAY ANINI GÖRMEMİŞ

Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan'ın emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı. Kaplan'ın, “Duygu ile 3,5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. 'Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem' diyerek evden gitmesini istedim. (..) gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim” dediği öğrenildi.

İkinci vukuatı

Mehmet Kaplan

Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın geçtiğimiz yıl Ocak ayında da otomobille evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay’a çarparak ölümüne neden olduğu öğrenildi. Kaplan’ın kaza sonrası yapılan soruşturmada 2.10 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı belirlenirken; açılan davada ise mahkemenin, sanığın adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı ile tutuksuz yargılanması ve tahliyesine karar verdiği ortaya çıktı.

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