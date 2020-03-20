Gündem Mehmet Muş İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız
POLİTİKA

Mehmet Muş: İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Mehmet Muş
Mehmet Muş

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "(İnfaz düzenlemesi) Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Aile hekimlerinden sıkı takip

Aile hekimlerinden sıkı takip

​Yurt dışından gelenleri 14 gün boyunca tek tek arayıp...
Af için son viraj

Af için son viraj

İnfaz yasası için kritik düzenleme tamamlanmak üzere.
İnsanlıktan çıktılar

İnsanlıktan çıktılar

​Yunan askeri şimdi de sığınmacıları kör ediyor.
18.00'den<br>sonra hesapta

18.00'den
sonra hesapta

​Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
Sosyal izolasyon hayatı<br> internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
İhtiyaç sahiplerine<br>2 milyar TL

İhtiyaç sahiplerine
2 milyar TL

​Yardım parası mart ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.
20'ye yakın<br>AVM kapısını kapattı

20'ye yakın
AVM kapısını kapattı

​Erdoğan'ın uyarısı ile bir bir harekete geçiyorlar.
Böylesi<br>görülmemişti

Böylesi
görülmemişti

Bir ilçe hariç hava kirliliği büyük oranda düştü.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük “Bilim Bakalım" filmleri yayınlanıyor.
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Bu da oldu

Bu da oldu

​Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgasına polis el koydu.
Darboğaz<br>yaşanmayacak

Darboğaz
yaşanmayacak

Stok yapanların içini rahatlatacak açıklama.
İstanbullu<br>çağrıya uydu

İstanbullu
çağrıya uydu

​Milyonlar evlerinde kendisini izole edince...
Play-off olabilir

Play-off olabilir

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e gelebilecek sistemi açıkladı.
Salgını gizleyen<br>hapse girebilir!

Salgını gizleyen
hapse girebilir!

​Yurt dışından gelenler doktoruna eksiksiz bilgi vermeli.
Maskeden<br>sonra tüpe de sıçradı

Maskeden
sonra tüpe de sıçradı

Gün içerisinde onlarca kişiye ürün satışı yapıyor.
Ücretsiz kolonya<br>için devreye girdiler

Ücretsiz kolonya
için devreye girdiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dağıtılacağını açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.