Mehmet Muş: İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız

Bakan Koca'dan takdir toplayan tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla 'Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız' ifadelerini kullandı. Koca ise gülümseyerek ve sakinliğini koruyarak 'Kusura bakma kızım' diye cevap verdi. Bakanın bu tepkisi büyük beğeni topladı.



