Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman programına eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında geçtiğimiz günlerde görüştüğü eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde ekonomi yönetiminin koordinasyonunda olacağını duyurdu. Erdoğan, ''Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor'' ifadelerini kullandı.