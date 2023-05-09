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Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman programına eşlik edecek

Ekonomi eski Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin çarşamba günü Batman'da yapacağı mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sahneye çıkacak.

11:56 . 9/05/2023 Salı
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Mehmet Şimşek - Recep Tayyip Erdoğan

Mehmet Şimşek - Recep Tayyip Erdoğan

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için son düzlüğe girildi.

Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları da kabinelerini netleştirmeye başlıyor.

Son zamanlarda ise Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in tekrar kabineye dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

'Ekonominin başına geçecek' iddiası

AK Parti'nin önceki hükümetlerinde önemli rol oynayan Mehmet Şimşek'in tekrar ekonomi yönetiminin dümenine geçeceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Bu iddiaları güçlendiren diğer bir nokta ise Mehmet Şimşek'in eski seçim bölgesi Gaziantep'ten milletvekili adayı olmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ardından ekonomi yönetimini Şimşek'e emanet etmek istemesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aktif rol alacak dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında Mehmet Şimşek'in ekonomide aktif rol alacağını söylemişti.

Erdoğan, "Mehmet Şimşek koordinasyonunda bir ekip çalışma yapıyor. Seçimden sonra ekonomi politikamızı daha çok güçlendirecek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu trafiğin ardından Mehmet Şimşek kanadından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Batman ziyaretine eşlik edecek

Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Batman ziyaretine eşlik edeceği öğrenildi.

'Cumhurbaşkanımızın yanındayım' mesajı verecek

Şimşek'in düzenlenecek mitingde sahneye çıkarak 'Cumhurbaşkanımızın yanındayım' mesajı vermesi bekleniyor.



#Mehmet Şimşek
#Recep Tayyip Erdoğan
#Batman
2 saat önce
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