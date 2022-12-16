Mehmet Şimşek Silivri'deki doğalgaz tesisi açılışına katıldı: Töreni Erdoğan'la birlikte takip etti

Eski Maliye Bakanı Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tören öncesi de bir araya geldi.

Türkiye'nin enerji merkezi olması yolunda bir adım daha atıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yer altı gaz depolama tesisi olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi açıldı.

Tesis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete girdi.

TÖRENDE SÜRPRİZ İSİM

Törene katılanlar arasında sürpriz bir isim dikkat çekti. AK Parti hükümetlerinde, Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak hizmet eden Mehmet Şimşek de törendeydi.

TÖRENİ ERDOĞAN'LA TAKİP ETTİ

Türk siyasetinde bir dönemin etkili isimleri arasında yer alan Mehmet Şimşek, töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte protokolden takip etti.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılış kurdelesini de kesti.

REKLAM

Mehmet Şimşek, Gaziantep ve Batman'dan seçilerek Meclis'e girmiş, 2007-2018 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trakya enerjide bir merkez haline gelecek

FOTOĞRAF 11 Türkiyenin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Avrupanın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar tamamlandı. Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupanın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımının beklendiği törenle devreye alındı. Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu. TÜRKİYENİN İLK YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİAynı zamanda Türkiyenin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı. GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ İSE 75 MİLYON METREKÜPÇalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. TÜRKİYENİN GAZ İHTİYACININ DÖRTTE BİRİNİ TEK BAŞINA KARŞILAYABİLECEKTesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiyenin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor. Elektrik ihtiyacının tamamı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiyede karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor. TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYORÖte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisinde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı: Trakya enerji üssü olacak Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Tesisin açılış töreninde konuşan Erdoğan, günlük petrol üretiminin 100 bin varile çıkarılacağını belirterek, "Yeni keşifler için gece gündüz çalışıyoruz. Trakya enerjide merkez olacak" dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor. Bugün hala bizimle uğraşmayı sürdürenlerin de yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacaklarından eminiz. Biz, kimsenin eksiğine-fazlasına bakmadan, ilhamını medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilkeli, hakkaniyetli, adaletli, merhametli duruşumuzu hep koruyacağız. Tüm hesapların üstündeki hesaba inanıyoruz, milletimizi Türkiye Yüzyılına hazırlamaya devam ediyoruz' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



